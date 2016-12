Manuel Neuer ci sta prendendo gusto. Il portiere di Bayern Monaco e Germania porta a casa il premio dell’Iffhs, l’Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, come miglior portiere del mondo del 2016. Per il quarto anno di fila Neuer vince la classifica e quest’anno lo fa avendo trionfato solo in Bundesliga con il suo Bayern Monaco. Neuer, 30 anni, ha staccato tutti collezionando 156 punti, ben 65 in più del secondo classificato Gigi Buffon. Al terzo posto il portiere di Sporting Lisbona e Portogallo Rui Patricio, campione d’Europa in carica con la nazionale lusitana.



DELUSIONE GIGI - Solo un secondo posto, dunque, per Buffon. Un ottimo piazzamento per l’estremo difensore di Juventus e Italia che, però, puntava alla vittoria per raggiungere Casillas. Lo spagnolo, infatti, ha vinto ben cinque volte il riconoscimento. Nessuno ha fatto come lui da quando viene assegnato il premio dall’Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. Buffon è fermo a quota quattro e non vince il riconoscimento dal lontano 2007. Presente in classifica anche un altro ‘italiano’, ovvero Samir Handanovic. L’estremo difensore dell’Inter ha chiuso al 12esimo posto davanti a Ter Stegen. Non è stato inserito nella classifica il portiere del Milan Gigio Donnarumma.



LA CLASSIFICA - Questa la classifica IFFHS pubblicata oggi: 1- Manuel Neuer (Germania/Bayern Munich): 156 punti 2- Gianluigi Buffon (Italia/Juventus): 91 3- Rui Patricio (Portogallo/Sporting): 50 4- Claudio Bravo (Cile/Barcelona/City): 45 5- David de Gea (Spagna/Manchester Utd): 37 6- Jan Oblak (Slovenia/Atletico Madrid): 31 7- Hugo Lloris (Francia/Tottenham): 29 8- Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid): 18 9- Thibaut Courtois (Belgio/Chelsea): 13 10-Denis Onyango (Uganda/Mamelodi Sundowns ) 5 11-Petr Cech (Rep Ceca/Arsenal): 4 12-Samir Handanovic (Slovenia/Inter): 2 13-Marc-André Ter Stegen (Germania/Barcellona): 1.