Settimana decisiva per il Milan, il suo futuro e la sua storia. Il cambio epocale, con l'addio di Silvio Berlusconi, è alle porte: come ha conformato proprio il presidente rossonero, tra il 13 e il 14 aprile avverrà il tanto agognato, e inseguito, closing. Tutto prima del derby contro l'Inter, decisivo per la corsa all'Europa League.



GLI APPUNTAMENTI - In settimana sono attesi i protagonisti del closing rossonero: come riporta Sky Sport, tra domenica e lunedì è atteso Han Li, mentre nella giornata di mercoledì sbarcherà a Milano Yonghong Li. Arrivi che preparano la svolta storica del Milan, con l'addio di Silvio Berlusconi dopo 31 anni di presidenza.