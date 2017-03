La pazienza sta per finire e dopo i tifosi ora anche Fininvest inizia ad essere pessimista per il tanto agognato closing del Milan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la prossima sarà una settimana vitale per il futuro del club. Fininvest conta di avere riscontri intorno a mercoledì, giovedì al massimo, ma fino a quando i soldi non arriveranno nelle casse della holding della famiglia Berlusconi, non verrà firmato il nuovo contratto e non verrà ufficializzata la proroga per il nuovo closing con Sino Europe Sports. Insomma, la trattativa è in una situazione di stallo.