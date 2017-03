Nuovi problemi per il closing del Milan che, come confermato nella serata di ieri, va verso un nuovo slittamento. Nella giornata di oggi le parti stanno trattando i dettagli della possibile proroga con pagamento di un ulteriore caparra di 100 milioni.



Una dilazione che ha portato grande sfiducia sia fra i piccoli azionisti che fra i numerosi tifosi rossoneri. I nostri Daniele Longo e Andrea Menon sono scesi per le vie di Milano per tastare l'umore dei tifosi del Milan.