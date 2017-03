Il closing del Milan si farà, ma subito dopo le firme su i contratti il futuro patron Yonghong Li, si metterà al lavoro per rimborsare, il prima possibile, il fondo Elliot che ha prestato i soldi necessari al versamento delle caparre e del futuro investimento sull'acquisto. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Li quoterà subito il Milan nella Borsa di Hong Kong per ripagare il debito acceso con il fondo Elliot per rilevare la società.



Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, tuttavia, il listino su cui quotare il Milan potrebbe essere invece Wall Street a New York. Il motivo? in alcune piazze finanziarie, come quella di Hong Kong, è necessario il requisito di tre bilanci in utile consecutivi. Requisito che il Milan non soddisferebbe nemmeno nel 2018, visto che il bilancio che sarà approvato nelle prossime settimane dovrebbe chiudere con un rosso superiore ai 70 milioni.