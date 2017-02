Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono giorni molto caldi in casa Milan dove si fanno sempre più intensi i contatti fra Sino Europe Sport e Fininvest per preparare il closing e la cessione societaria.



Oggi è infatti previsto un incontro tra gli advisor in cui Sino Europe annuncerà il programma della giornata di domani in cui presenterà a Fininvest tutte le informazioni riguardanti la struttura finanziaria che porterà al closing.



Di fatto entro domani Fininvest verrà a conoscenza del percorso che faranno i soldi per arrivare in Italia e a quali investitori i fondi sono infine legati.