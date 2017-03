Arrivano aggiornamenti importanti in casa Milan, Fininvest infatti ha dato l'ultimatum a Sino Europe Sports: entro giovedì 16 marzo la cordata cinese dovrà versare gli ultimi 100 milioni di euro necessari per posticipare la data del closing. La chiusura ufficiale dell'affare, prevista inizialmente per il 3 marzo scorso, era slittata e si aspettavano aggiornamenti in questo senso; Sky Sport riporta che, nel caso non ci siano ulteriori intoppi di tipo economico, la data definitiva sarà fissata per il prossimo 7 aprile.



OTTIMISMO - C'è comunque ottimismo per quanto riguarda la chiusura dell'affare che ha già ricevuto diverse battute d'arresto; non sembra, infatti, che i problemi che hanno portato allo slittamento del closing siano da ricondurre alla mancanza di liquidità del gruppo cinese, quanto a problemi burocratici legati alla stesura dei contratti.