Un altro rinvio. L'ennesimo, di una trattativa che assomiglia sempre più a una telenovela. Prima venerdì 10 marzo, poi lunedì 13 marzo, ora metà settimana, l'ultima puntata in ordine di tempo sul closing del Milan ha come copione un ulteriore slittamento. Bisogna infatti aspettare ancora qualche giorno per vedere arrivare sui conti di Fininvest la tanto attesa caparra da 100 milioni che permetterà a Sino Europe Sports di avere un altro mese di tempo per il closing. Una data precisa, però, non c'è. E se verrà fissata siamo proprio sicuri che verrà rispettata?



SCHERZI A PARTE - I dubbi ci sono, considerando il recente passato. I ritardi negli ultimi mesi sono stati attribuiti prima alla burocrazia cinese, poi al fatto che alcuni investitori si sono tirati indietro, ora il problema principale è legato alla liquidità: Li Yonghong sta cercando di ottenere un prestito di 100 milioni di euro per posticipare di un mese il closing, Sino Europe Sports, che nei giorni scorsi aveva parlato di "slittamento dovuto a cause al di fuori del suo controllo", è ottimista. I tifosi, intanto, non ne possono più. Si sentono presi in giro, si sentono vittime di un grande scherzo. Che ormai non fa più ridere. Vogliono e pretendono risposte da Berlusconi. Che non può nascondersi ancora a lungo. Il Milan sta perdendo credibilità, è ora di intervenire.