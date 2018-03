Nuovo appuntamento con il divertente gioco di Calciomercato.com: CM Quiz. Ogni settimana mettiamo alla prova le vostre conoscenze calcistiche, chiedendovi di indovinare l'identità di un misterioso calciatore o ex calciatore. Come? Scrivendo la risposta nei commenti qui sotto. Se nessuno ci riesce, vi daremo altri indizi nell'arco della giornata. Allora siete pronti alla sfida? Via!



Ovviamente non si tratta del giocatore in primo piano nella foto.



ECCO GLI INDIZI:



Ho giocato in 3 squadre di 2 Paesi.



Ho vinto 10 titoli in carriera.



Ho giocato contro tutti i calciatori in foto nella GALLERY.



CHI SONO?