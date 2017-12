Nuovo appuntamento con il divertente gioco di Calciomercato.com: CM Quiz. Ogni settimana mettiamo alla prova le vostre conoscenze calcistiche, chiedendovi di indovinare l'identità di un misterioso calciatore o ex calciatore. Come? Scrivendo la risposta nei commenti qui sotto. Se nessuno ci riesce, vi daremo altri indizi nell'arco della giornata. Allora siete pronti alla sfida? Via!



ECCO GLI INDIZI:



Ho vestito le maglie di 11 squadre di club.

Ho vinto un campionato.

Ho giocato contro tutti i calciatori in foto nella GALLERY.

Sono un figlio d'arte.

Ho fatto gol a Amelia, Ballotta, Buffon, Carini, Curci, De Sanctis, Fontana, Gillet, Handanovic, Mareggini, Mirante, Muslera, Padelli, Sorrentino e Storari.

Sono stato allenato da Montella, Prandelli, Ranieri, Spalletti e Ventura.



Sono Sergio Bernardo ALMIRON.

Complimenti a Lucho Gonzalez e a Kevin_Radja, i primi due a indovinare.



