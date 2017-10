Settimana scorsa a Milano è andata in scena la quinta edizione dell'#OptaPaoloQuiz. Calciomercato.com, dopo aver chiuso il primo tempo davanti a tutti, ha finito la gara con un onorevole settimo posto su venti partecipanti, a soli 5 punti dal podio.



Oggi ridiamo appuntamento ai nostri lettori con il divertente gioco CM Quiz. Ogni settimana mettiamo alla prova le vostre conoscenze calcistiche, chiedendovi di indovinare l'identità di un misterioso calciatore o ex calciatore. Come? Scrivendo la risposta nei commenti qui sotto. Se nessuno ci riesce, vi daremo altri indizi nell'arco della giornata. Allora siete pronti alla sfida? Via!



INDIZI:



1) Ho giocato in 3 squadre e in 2 Paesi confinanti.



2) Ho vinto 8 titoli.



3) Ho fatto gol a Milan, Roma e Real Madrid.



CHI SONO?