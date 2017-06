Nuovo appuntamento con il divertente gioco di Calciomercato.com: CM quiz. Ogni settimana mettiamo alla prova le vostre conoscenze calcistiche, chiedendovi di indovinare l'identità di un misterioso calciatore o ex calciatore. Come? Scrivendo la risposta nei commenti qui sotto. Se nessuno ci riesce, vi daremo altri indizi nell'arco della serata. Siete pronti alla sfida? Via!



ECCO GLI INDIZI:

1) Ho vestito le maglie di 9 squadre di club in 6 Paesi.

2) Ho fatto gol a Bravo, Butland e Dida.

3) Ho vinto 3 titoli.

4) Ho partecipato alle Olimpiadi.

5) Ho segnato il mio primo gol tra i professionisti in una finale persa.

6) Ho giocato la mia prima e ultima partita in nazionale maggiore contro una squadra allenata da un mio connazionale.

7) Ho fatto una tripletta e una doppietta.

8) Ho giocato insieme a Makaay, Saviola e Trezeguet, contro Anelka, Huntelaar e Messi.

9) Sono stato allenato dai 2 fratelli Koeman.

10) Mi sono ritirato dal calcio giocato prima di compiere 30 anni.



Sono ROYSTON DRENTHE!

Complimenti a Francizio e a Paolo Ceci, i primi a indovinare.



1) Ho vestito le maglie di 9 squadre di club in 6 Paesi: Feyenoord (Olanda), Real Madrid (Spagna), Hercules (Spagna), Everton (Inghilterra), Alanija Vladikavkaz (Russia), Reading (Inghilterra), Sheffield Wednesday (Inghilterra), Kayseri Erciyesspor (Turchia) e Baniyas Baniyas (Emirati Arabi Uniti).

2) Ho fatto gol a Bravo (Hercules-Real Sociedad 2-1 il 14 novembre 2010 e Real Sociedad-Hercules 1-3 il 3 aprile 2011 nella Liga spagnola), Butland (Leeds-Reading 2-4 l'11 marzo 2014 nella Championship inglese) e Dida (Real Madrid-Milan 2-3 il 21 ottobre 2009 in Champions League).

3) Ho vinto 3 titoli: Liga e Supercoppa spagnola nel 2008 col Real Madrid più l'Europeo Under 21 nel 2007 da miglior giocatore del torneo.

4) Ho partecipato alle Olimpiadi (Pechino 2008).

5) Ho segnato il mio primo gol tra i professionisti in una finale persa: Real Madrid-Siviglia 3-5 il 19 agosto 2007, finale di ritorno della Supercoppa spagnola.

6) Ho giocato la mia prima e ultima partita in nazionale maggiore contro una squadra allenata da un mio connazionale (Guus Hiddink): Olanda-Turchia 1-0 il 17 novembre 2010.

7) Ho fatto una tripletta (Alania Vladikavkaz-Mordovia Saransk 3-1 il 15 aprile 2013 in Russia) e una doppietta: Real Sociedad-Hercules 1-3 il 3 aprile 2011 in Spagna.

8) Ho giocato insieme a Makaay (in nazionale all'Olimpiade di Pechino 2008), Saviola (al Real Madrid) e Trezeguet (all'Hercules), contro Anelka (Chelsea), Huntelaar (Ajax) e Messi (Barcellona e in nazionale all'Olimpiade).

9) Sono stato allenato dai 2 fratelli Koeman: Ronald ed Erwin, sempre al Feyenoord.

10) Mi sono ritirato dal calcio giocato prima di compiere 30 anni: il 10 febbraio 2017.