E' la Liga a smazzare le carte in questa domenica. La base che più base non si può è l'over 2.5 di Celta Vigo-Real Madrid. E' dal 2014 che si segnano sempre più di due gol quando le due squadre si scontrano. La base che più base non si può/2 è l'under 2.5 tra Athletic Bilbao e Alaves. Al San Mames i baschi fanno addormentare per quanto segnano poco (e poco subiscono per la verità) quindi... La terza mi pare quasi bella come le prime due: Villarreal e La Coruna ne fanno e ne prendono come se non ci fosse un domani, over 2.5.

Due le partite di FA Cup che considero. Perchè in fin dei conti non mi sembra brutta la quota delle big. Il West Ham che ha costretto al pareggio il Tottenham va a casa dello Shrewsbury, squadra che nelle sfide interne si trasforma ma non al punto da mettere paura a un drappello da Premier League. L'altra è la vittoria dell'Arsenal a Nottingham, la quota sembra succulenta rispetto alle difficoltà da superare.

I CONSIGLI DI DOMENICA

Celta Vigo-Real Madrid over 2.5 (quota 1.37)

Athletic Bilbao-Alaves under 2.5 (1.75)

Villarreal-La Coruna over 2.5 (1.72)

Shrewsbury-West Ham 2 (2.00)

Nottingham-Arsenal 2 (1.55)

La cinquina vale 12.7 escluso bonus

@calcioepepe