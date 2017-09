Lazio-Waregem e Milan-Rijeka sembrano due partite già giocate. In Europa League la forbice si allarga come in Champions e, anche se il turnover può rivelarsi una bestia feroce, in gare come queste non riesco a vedere il pelo nell'uovo. Ben diversa Lione-Atalanta, per gli italiani senza dubbio la sfida del giorno. Dire gol non sembra proprio bestemmiare.



Nizza-Vitesse (siamo nel girone della Lazio) promette un bell'over, io mi fermo al 2.5 anche se i coraggiosi potrebbero spingersi anche più in là. Chiudo con una squadra che quando gioca in casa non mi delude mai mai mai mai. L'Astana davanti al proprio pubblico non si è fatta battere nemmeno dagli squadroni, pensate se può subire dallo Slavia Praga; io mi fido una volta di più. La cinquina passa abbondantemente il 5 contro 1. Brutta non sembra. Anzi.



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Lazio-Waregem 1 (quota 1.19)

Milan-Rijeka 1 (1.22)

Lione-Atalanta gol (1.68)

Nizza-Vitesse over 2.5 (1.70)

Astana-Slavia Praga 1X (1.37)

La cinquina vale 5.6 volte la posta



