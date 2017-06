Poco ma qualcosa si riesce a trovarlo. Anzi, per Alessandria e Reggiana ciò detto sembra una bestemmia. Perchè questa semifinale porta diritto alla finalissima che conta per la B. Basta la parola no? A Firenze va in onda uno scontro tirato, dove i grigi hanno un deciso vantaggio di quota.



Buona mi sembra una combo, visto che non è il caso di racimolare altre gare nella giornata. La doppia emiliana con under 1.5 nel primo tempo si può giocare a 1.80. In una partita dove ogni mossa sarà pensata e ponderata perchè vale tutto vi sembra poco? A me proprio no. E chissà che non si segua il secondo tempo sorseggiando una bibita con l'ombrellino verde dentro.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Alessandria-Reggiana X2/under 1.5 primo tempo (quota 1.80)



