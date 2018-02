Vado con la FA Cup. La prima sfida è Birmingham-Huddersfield, replay del pareggio avvenuto a parti invertite a fine gennaio. L'Huddersfield ha altri grilli per la testa: dopo un discreto inizio in Premier League sta perdendo anche le tegole dal tetto, quando tira vento e quando no. Domenica la partita interna con il Bournemouth diventa uno snodo fondamentale, da attaccare con arco e frecce. Il Birmingham è poco più su della zona rovente in Championship e domenica ha lo scontro più intenso della stagione, contro i cugini dell'Aston Villa che lottano per risalire. Una vittoria qui potrebbe portare il Birmingham volando al derby di campionato.



Il Millwall (è a metà classifica in Championship) si fermò l'anno scorso di fronte a un impossibile Tottenham, nei quarti di finale di FA Cup. E' squadra fatta e finita per giocarsela sempre nelle Coppe accompagnata dai tifosi "meno simpatici" (diciamola così) di tutto il Regno Unito. In casa ha trovato un Rochdale (penultima in League One) che lo bloccò sul 2-2. E il Millwall dovette metterci il cuore per non farsi buttare fuori guadagnandosi questo replay soltanto grazie a un gol al 90'. Se lì mostrò i canini insanguinati nella rincorsa, qui può fare molto meglio.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Birmingham-Huddersfield 1 (quota 2.60)



Rochdale-Millwall 2 (2.25)



L'ambo vale 5.85 volte la posta



@calcioepepe