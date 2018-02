Il venerdì italiano è più che signorile con Empoli-Palermo, terza e prima in classifica a tre punti di distanza. I rosa sono imbattuti fuori casa e questo. Gli uomini di Andreazzoli sono solo un punto dietro a Bari e Frosinone che sono le regine in casa. Con questi numeri da corazzata non vedo perchè dovrebbero rishiare di macchiarsi il camice. Pareggione.



Serie C, comanda la Toscana con Lucchese-Arezzo. Derby che mette in mostra numeri interessanti, i padroni di casa hanno un 3-4-3 che li relega nelle ultime posizioni della classifica interna mentre gli ospiti sanno come disimpegnarsi bene in trasferta (4-2-4). Come non buttarsi sulla X2?



Marsiglia-Metz fino a qualche tempo fa sarebbe stato knock-out alla prima ripresa. Ora il Metz si è leggermente ripreso e sta giocando molto meglio. Ma sempre ultimo staccato è. Quindi la quota è nana ma sinceramente non capisco come non esca l'1. Al limite i coraggiosi potrebbero inventarsi la combo 1/gol.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Empoli-Palermo X (quota 3.29)



Lucchese-Arezzo X2 (1.50)



Marsiglia-Metz 1 (1.29)



Il terno vale 6.36 volte la posta



@calcioepepe