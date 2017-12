Venerdì riporta in evidenza la Serie A con due anticipi bellocci. Apre Chievo-Bologna e segue Cagliari-Fiorentina. Questa volta voglio dividerle su due piani. Perchè entrambe mi convincono con gol e pareggi. Allora le voglio separare in due giocate che hanno una quota succulenta.



Ma la partita che vale il cartello della giornata è senz'altro Arsenal-Liverpool in Premier League. Negli ultimi diciotto incontri casalinghi, Wenger non è andato a segno una sola volta. Nelle ultime venti trasferte, i rossi non sono andati a segno due volte. Se questi non sono numeri che cantano a squarciagola, non so cosa dovrei aggiungere per dirvi che il gol è la Bibbia di questo match. Poi non sempre succede tutto quello che sembra. Ma la fiducia è grande e grossa.



I CONSIGLI DI VENERDI'



Chievo-Bologna gol (quota 1.80)



Cagliari-Fiorentina X (3.35)



Arsenal-Liverpool gol (1.45)





e inoltre



Chievo-Bologna X (3.10)



Cagliari-Fiorentina gol (1.62)



Arsenal-Liverpool gol (1.45)





Il primo terno vale 8.74 volte la posta, il secondo terno vale 7.28 volte la posta



@calcioepepe