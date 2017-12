E' un mercoledì pieno come fosse un sabato. Con la Coppa Italia a comandare. Il via con Atalanta-Sassuolo, due che arrivano a Natale nel pieno delle forze. Ma gli emiliani potrebbero decidere per un turnover più corposo quindi 1. A proposito di turnover, EDF ne lascerà davvero pochi di titolari in vista di Juve-Roma; a maggior ragione, under 2.5. E a proposito di Juve e di turnover, non sarà certo un Genoa a mettere paura allo Stadium.



Ci si sposta in Ligue 1. Monaco, Lione, Nizza e Starsburgo sono le quattro squadre più in forma del torneo. Esclusi ovviamente i marziani di Parigi. E quindi ci stanno bene a far da contorno alle nostre.



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Atalanta-Sassuolo 1 (quota 1.72)



Roma-Torino under 2.5 (2.35)



Juventus-Genoa 1 (1.27)



Lilla-Nizza X2 (1.46)



Metz-Strasburgo X2 (1.34)



Tolosa-Lione 2 (1.70)



Monaco-Rennes 1 (1.38)



La settina vale 23.5 volte la posta, escluso bonus.



@calcioepepe