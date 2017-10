Non so perchè ma ormai questa Astana mi ipnotizza sempre, devo dire portandomi anche molta fortuna con la sua doppia interna. Ritroviamo l'Europa League e ripartiamo sempre da lì, anche perchè loro giocano prima.



Ma ovviamente sono le italiane a catturare la nostra attenzione. Nizza-Lazio, Atalanta-Apollon e Milan-Aek i tre impegni del nostro giovedì. Nizza e Lazio sono virtualmente quasi promosse, non vedo perchè debbano farsi male. Atalanta-Apollon, si va ancora a Reggio Emilia che è la casa europea della Dea: con una vittoria si può chiudere prima il tutto. Lo stesso dicasi per il Milan che battendo l'Aek potrebbe mettersi in finestra a rimirare le altre.



In tutto il resto del panorama tiro fuori soltanto la vittoria dei baschi della Real Sociedad in casa del Vardar. Non mi pare complicata, perchè lasciargliela?





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Nizza-Lazio X (quota 3.25)



Milan-Aek 1 (1.40)



Atalanta-Apollon 1 (1.26)



Astana-Maccabi Tel Aviv 1X (1.28)



Vardar-Real Sociedad 2 (1.25)



La cinquina vale 9.17 escluso bonus.



@calcioepepe