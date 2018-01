Siamo alla semifinale di Coppa Italia, andata a Bergamo di Atalanta-Juventus. La Dea è spuntata nientepopodimenoche dalla parte di tabella che prevedeva il Napoli. E non è una cosetta, visto che il passaggio se l'è preso al San Paolo. La Signora di Max ha messo in mostra poco e niente dopo la sosta, anche se sono arrivati i sei punti. Credo che possa essere una partita strachiusa a tripla mandata, dove i gol non spunteranno come successe in campionato (2-2). Vado con la combo bianconera.

Premier League, serata con in campo Arsenal e Liverpool. La prima la lascio a quelli migliori di me, dato che va a giocare un match di altissima intensità in Galles, con lo Swansea. La seconda invece me la prendo: appena eliminata in FA Cup, va in casa dell'Huddersfield a riprendersi il maltolto. Credo che non si scherzi più. Quella era Coppa, questa è Premier. E l'Huddesfield mi sembra in debito di ossigeno, dopo una partenza più che signorile.

All'Olympic Stadium di Londra, tra West Ham e Crystal Palace potrebbe andare in scena il classico match degli assenti. Sembrano indisponibili in tanti. Partita da non perdere più che da vincere. E il Palace, da quando è nelle mani di Hodgson, non ha fatto male. Il pareggio ci sta sul serio.

I CONSIGLI DI MARTEDI'

Atalanta-Juventus X2/under 2.5 (quota 2.00)

Huddersfield-Liverpool 2 (1.33)

West Ham-Crystal Palace X (3.20)

Il terno vale 8.51 volte la posta

@calcioepepe