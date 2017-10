Snodo basilare della Champions League di Juve e Roma. Tre punti avanti del terzo posto, per la Juve addirittura scontro diretto, si tratta di dover tenere a bada i portoghesi dello Sporting che non sono per niente l'ultima ruota del carro. Per la Roma invece sfida pazzesca con l'ex ct Antonio Conte e il suo Chelsea; se vince DiFra qualificazione praticamente certa, se invece perde comincia a diventare brutta assai perchè bisognerà andare a Madrid in casa degli Atletici...



Partitacce da guardare. Oltretutto perchè c'è da esprimersi su altri due campi. E cioè proprio sugli Atletici Colchoneros e sul PSG. L'Atletico Madrid si è buttato nel fuoco con le sue zampe pareggiando a Baku con l'uomo in più del Qarabag. Non avrà quindi pietà e la quota di ALTRO (almeno cinque gol segnati da Griezmann e soci) al Wanda Metropolitano a 5.50 mi fa piangere dal divertimento. Bisogna provarci. Così come bisogna provarci a Parigi, arriva l'Anderlecht già pigiato come l'uva all'andata. Anche qui ALTRO come risultato esatto, molto più basso come quota ma sempre succulento. Forza le nostre ma spingiamo anche le altre!



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Atletico Madrid-Qarabag risultato esatto ALTRO (quota 5.50)



e inoltre



PSG-Anderlecht risultato esatto ALTRO (2.35)



@calcioepepe