Bentornata Bundesliga. E con una partitina mica da ridere. Il Bayern già ampiamente vincitore più che annunciato, undici punti avanti, va in casa del velenosissimo Leverkusen. Sentite qui: negli ultimi scontri diretti in casa del Bayer, dieci per la precisione, soltanto una volta i bavaresi sono usciti vincenti. Nelle altre nove edizioni, sempre pareggio o vittoria delle aspirine. Bisogna tornare al 2013. Un bel motivo per prendersi e portarsi via la doppia interna.



Liga con il Malaga in esterna, in casa del Getafe. Partita che sulla carta non ha proprio nulla da dire, troppo più forti i padroni di casa. La quota oltretutto è quasi esaltante, visto che è difficile ma proprio difficile inventarsi un altro risultato che non sia l'1.



Bell'ambo.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 1X (quota 1.95)



Getafe-Malaga 1 (1.77)



L'ambo vale 3.45 volte la posta



