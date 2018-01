Una gran bella giornata per ricominciare. Dalla Serie A. Soprattutto da Inter-Roma, partita di intensità rara. Perchè, per un motivo o per l'altro, chi perde si vede arrivare addosso un'orda di barbari. Il momento non è granchè per entrambe, anzi. Il pareggio non salverebbe la "crisi" ma almeno non la dilaterebbe. La Roma poi ha il recupero con la Samp mercoledì: un punto a San Siro e tre a Marassi la riporterebbero alla pari con Spalletti. Non sarebbe male. Nemmeno per Icardi e c., che hanno il vantaggio di aver vinto a Roma.



Le altre della giornata da considerare sono: Bologna-Benevento, con una quota impossibile da lasciare per strada; Sampdoria-Fiorentina, con un gol che non si può trascurare; Udinese-Spal, con un'altra vittoria interna. La mattina c'è Atalanta-Napoli, fantastico appuntamento. Visto che la Dea sa come fare male alla capolista, per me la doppia è quella interna.



I CONSIGLI DI DOMENICA





Inter-Roma X (quota 3.40)



Atalanta-Napoli 1X (1.74)



Bologna-Benevento 1 (1.66)



Sampdoria-Fiorentina gol (1.58)



Udinese-Spal 1 (1.75)





La cinquina vale 27,1 volte la posta escluso bonus.



