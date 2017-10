Due le gare nel mirino di oggi. L'unica italiana a livello di A o B è Brescia-Bari, con il nuovo corso dei lombardi di Marino che è stato inaugurato da due sconfitte su due. Senza nemmeno un gol segnato. I biancorossi invece vanno a rete con frequenza. Per cui l'opzione gol - visto che una svolta almeno in quanto a segnature deve esserci - sembra la migliore.



Tra i cadetti di Francia ecco il derby di Corsica. Con una quota che o me la spiegano a tavolino o non riesco a capirla per alcun motivo. I padroni di casa vengono da sette successi interni inframezzati dalla sconfitta con il Nimes (alta classifica). I cugini invece vengono da tre sconfitte esterne, nove gol subiti e zero segnati. Se uno riesce a vedere qualcosa di diverso dall'1 spaccato, va ricoverato. Al di là del fatto di come finisca...



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Brescia-Bari gol (quota 1.72)



AC Ajaccio-GFC Ajaccio 1 (2.14)



L'ambo vale 3.68 volte la posta.



@calcioepepe