Si ricomincia ed è dura. Dopo quello che è accaduto. Si ricomincia dalla partita più tosta di tutto il gruppo di (belle) partite degli ottavi di Champions League. Siamo al ritorno, si entra o si esce. E il PSG è orfano di Neymar, appena operato e fermo a lungo, una bastonata mica da ridere sopravvenuta dopo la sconfitta del Bernabeu, quando tutti pensavano che il 2-0 da ribaltare fosse fattibile.



Adesso la situazione è girata. Dall'altra parte c'è un Cristiano Ronaldo che ha cominciato il 2018 come uno dei suoi anni-sì. Bussa alla porta per far crollare Parigi. Un suo gol condurrebbe il malloppo (definitivamente?) dalla parte spagnola; vorrebbe dire scacciare l'incubo dell'eliminazione davanti al fantasma del "nemico" Neymar; avvicinerebbe un altro colpo Champions che avrebbe del prodigioso. A quella quota non ci si pensa proprio: CR7 marcatore in qualsiasi momento dei tempi regolamentari. E passa la paura.



Un'altra singola si può provare in Inghilterra. In un campionato che tocco per la prima volta in vita mia, l'equivalente della nostra serie C. Il Rochdale arriva dalle prime pagine che gli sono state dedicate dopo aver fermato sul pari il Tottenham in FA Cup. Il replay è poi finito 6-1 a favore di Llorente e soci ma il colpo mediatico era fatto. Per esperienza so che queste cose si pagano sulla propria pelle e il Rochdale ha una classifica orripilante. A 2.70 la vittoria del Wallsall può diventare la password di giornata.



PS. In segno di lutto è stata annullata la SFIDA A MISTERPALMIERI di domenica. Ma in questa sede è giusto almeno nominare i due vincitori di sabato, REDSKILMISTER e ENZO D'ANIELLO. Grazie.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Cristiano Ronaldo marcatore (quota 2.10)



e inoltre



Wallsall-Rochdale 1 (quota 2.70)