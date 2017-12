Gli auguri miei a tutti voi! E a tutti quelli che vorranno inventarsi un Capodanno con la Premier League. Vediamo cosa c'è in cucina.



Burnley-Liverpool? Quotone. Delle ultime otto in casa, il Burnley ha totalizzato sette no-gol, non so se mi spiego!



Leicester-Huddersfield? Sentite qui. Quattro volte è stata giocata e sempre si è tramutata in over 2.5 (almeno...)..



Stoke-Newcaste? Le ultime tre volte sempre 1-0. Risultato che si ripete. Buono anche per l'under.



Everton-United? Bisogna risalire fino al 2011 per trovare un solo gol...



Ecco la prima giocata dell'anno e...Per aspera ad astra!





I CONSIGLI DI CAPODANNO





Burnley-Liverpool no gol (quota 1.83)



Leicester-Huddersfield over 2.5 (1.90)



Stoke-Newcastle under 2,5 (1.70)



Everton-Manchester United over 1.5 (1.33)





La quaterna vale 7.86 volte la posta



@calcioepepe