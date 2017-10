Passeggiata nel campionato cadetto di Spagna, l'unico ad attrarre una rapida occhiata. Due le partite che prendo in considerazione, sono le prime a giocarsi nel pomeriggio (ore 16 e 18). Lugo-Cordoba appare un over 2.5, considerando che le ultime otto partite esterne del Cordoba sono finite almeno con un over 2.5 (ovviamente quando si prendono in esame gare della scorsa stagione è solo per analizzare il dato statistico).



La seconda sfida è quella tra Valladolid e Alcorcon. Anche qui ci parlano i numeri, che dicono: le ultime due trasferte dell'Alcorcon sono state un disastro (0-3 e 0-4), le ultime tre interne del Valladolid si sono chiuse con nove punti nove. Basta?



Le due quote sembrano pazzesche o giù di lì. Quindi valgono il candelabro. Con candela incorporata.



I CONSIGLI DEL GIORNO



Lugo-Cordoba over 2.5 (2.02)



Valladolid-Alcorcon 1 (1.70)



L'ambo vale 3.43 volte la posta



@calcioepepe