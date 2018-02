Turno infrasettimanale di Serie B. Di sera e con un tempo da orsi bianchi. Vado dritto con Empoli-Avellino e Novara-Foggia. I toscani possono festeggiare la testa della classifica in solitaria tornando a vincere; a Novara invece sembra la classica partita da gol, entrambe si sono svegliate e non si fermano più, almeno sotto porta.



Due partite di Liga, una vale la candela e sul serio. Solo due volte nelle ultime undici tra Espanyol e Real Madrid è uscito gol. Considerando il trend odierno delle due squadre e il fatto che nella testa dei blancos ci sia più Parigi che altro, se non esce nemmeno questa volta allora bisogna fare una gitarella alla Fonte dell'Acqua Magica.





Chiudo con Girona-Celta Vigo. La prima sveglia in casa sua, la seconda molto sveglia in trasferta. Sono tranquille ma vogliono salire ancora. Non è detto che una prevalga sull'altra. Un punto può non essere il massimo ma non fa soffrire.





I CONSIGLI DI MARTEDI



Empoli-Avellino 1 (quota 1.57)

Novara-Foggia gol (1.61)

Espanyol-Real Madrid gol (1.70)

Girona-Celta X (3.40)



La quaterna vale 14.6 volte la posta



@calcioepepe