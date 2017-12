Il Boxing Day è la bella invenzione calcistica che porta l'Inghilterra a giocare un turno di campionato il 26 dicembre. Con tutto il mondo che guarda spaparanzato alla tv. Alla lunga anche gli italiani hanno capito. E quest'anno si comincia ad andare dietro alla lungimirante tradizione con la Coppa Italia. Ecco Lazio-Fiorentina. Che a giudicare dalla forma potrebbe essere una gran bella partita. Se ci aggiungete il rigore dell'ultimo secondo che qualche settimana fa ha spostato la bilancia in campionato brucia ancora nelle orecchie romane...



Mi lancio in una combo, perchè le due squadre segnano. Mi piace la 1/over 2.5. E prendo il via, spostandomi in Premier League. Dove Tottenham, Chelsea, United e Liverpool giocano partite senza quota. Con l'handicap e in multipla diventano potabili. Sì, ci si può provare.



In più, due pareggi in singola. Ne basta uno per riprendersi l'intera posta e addirittura vincere. Se vi piace l'idea...





I CONSIGLI DI MARTEDI'



Lazio-Fiorentina 1/over 2.5 (2.65)

Tottenham-Southampton 1/handicap (1.90)

Chelsea-Brighton 1/handicap (1.52)

Manchester United-Burnley 1/handicap (1.65)

Liverpool-Swansea 1/handicap (1.45)





La cinquina vale 18.3 volte la posta escluso bonus



e inoltre



Bournemouth-West Ham X (3.20)





e inoltre



Huddersfield-Stoke X (3.05)



@calcioepepe