Serie B da leccarsi la classifica. Avellino-Ternana, Foggia-Frosinone e Perugia-Empoli sono da over 2.5 e non è il caso di pensarci. Così come vedo Pescara-Venezia una bella doppia esterna perchè Inzaghi sa come difendersi e contrattaccare. Chiudo la cinquina con Brescia-Ascoli e il suo over 1.5.



Posticipo di Premier League e una quota quasi incomprensibile. Di fronte Crystal Palace e Arsenal. Vengono da serie immacolate, i primi da ben otto gare senza sconfitta, i secondi da sei. Ma i biancorossi di Wenger sono come sempre nè carne nè pesce, lo testimoniano gli ultimi due pareggi, West Ham e Southampton, in trasferta. La quota della X sfiora il muro del suono, a 4.00 non si può mollare. In singola, assolutamente.





I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Avellino-Ternana over 2.5 (quota 1.90)

Foggia-Frosinone over 2.5 (1.70)

Perugia-Empoli over 2.5 (1.90)

Pescara-Venezia X2 (1.70)

Brescia-Ascoli over 1.5 (1.29)



La cinquina vale 13.4 volte la posta escluso bonus







e inoltre

Crystal Palace-Arsenal X (quota 4.00)



@calcioepepe