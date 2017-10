Prima di scatenarsi sulla settimana che ci aspetta di qualificazioni mondiali, soltanto un passaggio sulla giornata di di Serie C. Voliamo sul Gruppo B per un piccolissimo cip su una cinquina di under/over fatta guardando chi segna meno e chi segna di più. Per esempio Cuneo-Lucchese e Monza-Alessandria le metterei nel gruppetto degli under 2.5, Viterbese-Pro Piacenza, Siena-Giana Erminio e Arezzo-Pontedera nel gruppetto degli over 2.5. Aspettando le nazionali.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Cuneo-Lucchese under 2.5 (quota 1.57)



Monza-Alessandria under 2.5 (1.57)



Viterbese-Pro Piacenza over 2.5 (2.00)



Siena-Giana Erminio over 2.5 (2.10)



Arezzo-Pontedera over 2.5 (2.05)



La cinquina vale oltre 21 volte la posta, escluso bonus.



@calcioepepe