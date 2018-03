Tottenham-Juventus fa tremare. Ma più di tutto è quel 2-2 dell'andata a Torino che regala rimpianti troppo vicini per essere stati già rimossi. Il bong della traversa che ancora trema sul rigore del Pipita è nei timpani. Ma si deve provare di tutto. Con gli effettivi che, acciaccati o meno, andranno in campo. E con la certezza nella testa che dall'altra parte c'è il miglior attaccante della stagione, quell'uragano di Harry Kane, fuori da ogni valutazione, almeno al momento. Tutto questo orchestra il consiglio più saggio. La Juve dovrebbe segnarne almeno due per far valere un pareggio anche per i supplementari (eventuali). Ma persino un piccolo pallido golletto potrebbe portarla al di là degli ottavi. Non credo che Allegri possa far di conto, deve giocarla mettendo paura ai bianchi di Pochettino. Perchè i gol arriveranno. E il conto si potrà fare solo rivestendosi.

C'è una partita che cattura la mia attenzione. All'Elland Road di Leeds, quattro ore di distanza da Londra. In quella che è la Serie B inglese si giocherà Leeds-Wolves. La capolista è tranquilla con i suoi dieci punti di vantaggio sulla terza in classifica; i padroni di casa sono a mezza classifica, tranquilli. Il pareggio in questo scontro diretto nel West Yorkshire dell'Inghilterra manca dall'aprile del 2005. Quasi tredici anni dopo potrebbe tornare a farsi vedere, a buona quota. Nessuna delle due dovrebbe farsi uscire l'ernia per vincere. Vediamo cosa ne vene fuori.



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'





Tottenham-Juventus gol (quota 1.80)



Leeds-Wolves X (3.50)





L'ambo vale 6.30 volte la posta



