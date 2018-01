Se qualcuno voleva caricare con i pallettoni da rinoceronte infuriato questo Chelsea-Arsenal di Coppa, beh dire che ci è riuscito è poco. Conte ha scalato le montagne facendo idealmente a sberle con il suo vecchio amico Mourinho, Wenger si è fatto battere per la prima volta in ventisei sfide dal vecchio ma sempre in vita Nottingham Forest e buttare fuori dalla "sua" FA Cup. Qui siamo alla semifinale di andata di Coppa di Lega, bisognerà vedere chi va in campo. Ma la partita mi pare troppo seria per farla scadere a turnover di prammatica come un allenamento con i ragazzini. Non credo che i biancorossi passeranno allo Stamford Bridge, la combo che scelgo mi sembra fattibile. Anche come quota.



Francia, quarti di Coppa di Lega. Angers-Montpellier può essere la sfida della serata. C'è tanto equlibrio anche qui. Ma al contrario che nella Perfida Albione si gioca a sfida secca. E il pareggio lo metto nel mirino. Sempre a proposito di pallettoni.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Chelsea-Arsenal 1X/under 2.5 (quota 2.10)



Angers-Montpellier X (3.10)



L'ambo vale 6.51 volte la posta



