Inter-Lazio di Coppa Italia è un gran bel piattino. Ci si gioca la possibilità di andare in semifinale, presumibilmente con la Roma. Motivo in più per non sbagliare dalla parte di Inzaghi, che arriva da una bruttissima e tempestosa serata col Chievo. Pioli invece ha indossato gli stivali delle sette leghe e ha preso a volare verso la zona Champions. Qui però è tutto diverso, per una serata. La partita secca mette paura. Io non ho dubbi, mi piace la X primo tempo.



Torna in campo la Premier League con una partita come Liverpool-Chelsea. I rossi arrivano da tre sconfitte tre in casa, una dopo l'altra con Swansea, Southampton e Wolves e rischiano in una sera di buttare il bambino e l'acqua sporca. Mister Klopp è diventato Mister Flop ma io non posso credere a una quarta sconfitta interna, sarebbe il suicidio di una grande Quindi 1X e passa la paura.



Sir Ranieri va a finire in una delle tane più intricate e paurose, quella del Burnley. Che in casa ha fatto peggio solo di Chelsea, Tottenham e Arsenal. Segna gol squadra casa vale pochissimo, credete a me.



Il Sunderland ha una squadra e mezza ai box di riparazione e fronteggia il Tottenham, una delle più in forma, che ha saputo addirittura rimettere in piedi una partita andata a femmine perdute come quella con Guardiola. La vittoria di Pochettino non dovrebbe mancare.

Bournemouth-Crystal Palace, Middlesbrough-West Bromwich e Swansea-Southampton: può uscire almeno un pareggio. Basta che ne venga fuori uno e abbiamo preso, Unendole - una per volta - in sistemi con le fisse precedenti. Stasera ci proviamo così.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Inter-Lazio X primo tempo (quota 2.20)

Liverpool-Chelsea 1X (1.42)

Burnley-Leicester segna gol squadra casa (1.34)

Sunderland-Tottenham 2 (1.35)



e poi in una quintupla

Bournemouth-Crystal Palace X (3.30)



in un'altra

Middlesbrough-West Bromwich X (3.05)



in una terza

Swansea-Southampton X (3.30)



La prima e la terza cinquina fruttano 56 euro con 3 euro, la seconda frutta 51 euro con 3 euro. Ovviamente tutte escluso bonus.



