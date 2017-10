Italia in campo a Torino contro la Macedonia. Basta un punto per la qualificazione agli spareggi di novembre, serve il massimo nelle ultime due partite per arrivare tra le teste di serie all'urna che deciderà gli accoppiamenti. Viste le quote, questa si guarda facendo il tifo e basta.



Il quotone della giornata è quello che a colpo d'cchio non direste mai. Il Gruppo I è un busillis con quattro squadre in due punti, quindi questo è uno snodo fondamentale. C'è Croazia-Finlandia, la prima è in testa, la seconda è già fuori. Ma basta guardare il ruolino di marcia per capire che l'under 2.5 a 2.20 non si può proprio vedere. I finnici nelle ultime dieci trasferte hanno totalizzato nove dicansi nove under 2.5! E gli stessi croati segnano poco anzi pochissimo. Vinceranno di certo ma con l'1-0 o il 2-0, possibile.



L'altra partita da under 2.5 spappolato sembra essere Turchia-Islanda, vero e proprio spareggio, nello stesso gruppo dei croati. Gli ospiti sono due punti avanti ma con la quarta interessata, l'Ucraina, che gioca in Liechtenstein, il pareggio va bene fino a un certo punto. Non credo comunque a una partita da coraggio leonino da parte di alcuno.



Il terzo under 2.5 della tornata può essere quello tra Georgia e Galles. Se manca Bale, come è appurato, manca il raggio di sole che illumina. Quindi qui è facile che sia notte fonda.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Croazia-Finlandia under 2.5 (quota 2.20)

Turchia-Islanda under 2.5 (1.57)

Georgia-Galles under 2.5 (1.50)



Il terno vale 5.18 volte la posta



