Da qui si va in semifinale e tre squadre sognano l'Europa League leccandosi i baffi. Perchè sanno di poterla vincere. Sono Atletico Madrid (la favorita), l'Arsenal e la Lazio. E non scherzo affatto a dire Simone Inzaghi. La squadra va, Immobile ha non una ma due scarpe d'oro (38 gol, 27 in campionato), tutti viaggiano a velocità da big. Ci sono quasi due gol da difendere a Salisburgo, non vedo quali problemi possano esserci (quello vero è forse che la testa sia rivolta al derby di domenica sera).



La favorita per alzare il Trofeo è senza dubbio l'Atletico Madrid, forte del 2-0 con lo Sporting. Che attaccherà dovendo recuperare dallo 0-2 e che quindi verrà infilata come gli arrosticini. A Mosca invece si dovrebbe contarne di gol, potrebbe anche diluviarne un numero importante, all'andata è stato 4-1 per quel meraviglioso centrocampista-incursore che è Ramsey (ne fece due, come quell'altro monellaccio di Lacazette).



Si chiude con l'unico passaggio del turno che è in equilibrio, tra Marsiglia (ovvero Rudi Garcia) e RB Lipsia. Piccolo anzi minimo il vantaggio dei tedeschi. Ma come reagiranno dopo aver lasciato tre punti fondamentali in chiave Champions League al Leverkusen e perdipiù in casa, solo 72 ore prima?







I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Salisburgo-Lazio gol (quota 1.50)



CSKA-Arsenal over 2.5 (1.65)



Marsiglia-Lipsia gol (1.60)



Sporting-Atletico Madrid 2 (1.85)





La quaterna vale 7.3 volte la posta



@calcioepepe