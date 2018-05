Empoli-Cremonese ha pepe soltanto per gli ospiti, che dopo tante belle partite sono andati a finire nel guano e da lì debbono tirarsi fuori. L'Empoli è il rullo che tutti sappiamo e prevedendo che segni come sempre metterà gli avversari nella condizione di dover fare lo stesso per poter almeno provare a prendere qualcosa.



Nella Serie B spagnola il Vallecano capolista viaggia in casa del Granada. Rimane su quattro vittorie di fila (sei su otto) e ha preso un andare che non è certo quello del suo avversario. Che resta su cinque sconfitte nelle ultime nove.



In Portogallo è in programma Ferreira-Rio Ave. Per questi ultimi c'è la spiaggia nella testa mentre i padroni di casa hanno assoluto bisogno della vittoria. Non c'è altro da dire.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Empoli-Cremonese gol (quota 1.70)



Granada-Vallecano 2 (2.70)



Ferreira-Rio Ave 1 (2.55)



Il terno vale 11.7 volte la posta



@calcioepepe