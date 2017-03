Germania-Inghilterra può essere una vera amichevole? In teoria dovrebbe, soprattutto adesso. Che Ozil, Mustafi, Sané ed Emre Can, tutti e quattro tra i tedeschi convocati per la partita di mercoledì sera a Dortmund, giocano in Premier League. E quindi saranno di fronte a tanti loro compagni di squadra. Ma basta così. Perchè Germania e Inghilterra non possono essere amiche sul campo. E quindi se la giocano ogni volta, senza sorridersi. Per esempio, c'è un dato surreale nelle ultime quattro amichevoli contro. E cioè che la squadra che giocava fuori casa alla fine è stata quella a prendersi tutto. Così strano che non posso credere che domani - davanti a un pubblico caloroso e partecipe come quello di Dortmund - si ripeta ancora questo mantra. Non sarà della partita Neuer per problemi fisici. Ma credo che tra le due nazionali ci sia una categoria di differenza. A favore dei panzer. In campo anche gli "italiani" Rudiger, Khedira e Hart. Io mi dirigo sulla vittoria tedesca con gol. La quota inebria. In alto i calici.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Germania-Inghilterra 1/gol (quota 3.30)



@calcioepepe