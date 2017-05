Se alla Juve avessero detto: "Tu gioca, poi una volta arrivata alla semifinale ti troverai il Monaco da eliminare", le risate le avremmo sentite buttare giù le pareti. Ecco, ora ci siamo. Ma non c'è più così tanto da ridere perchè nel frattempo la squadra del Principato è diventata roba forte; nel frattempo Falcao è ritornato quello che segnava pure legato e bendato; nel frattempo Mbappè è diventato il bimbo de oro (mooolto più bimbo di Dybala) più desiderato da tutto il Gotha calcistico. Ma non è stato solo il Monaco a fare passi avanti, perchè se la Juve è arrivata a issarsi come favorita o co-favorita per la vittoria finale vuol dire che la Zebra ha fatto rivoltare gli occhi a tutti.

Si gioca a Montecarlo, semifinale d'andata. Per me la Juve ha fatto le prove a Bergamo e sa cosa si troverà di fronte. Una bella combo X2/over 1.5 è la bolletta che si può avere in mano seguendo le evoluzioni del Pipita e soci. Con annesso un bel risultato esatto: 1-2. In quel caso Cardiff la sentiremmo molto vicina. Quasi ne vedremmo le luci.



PS. Sì, nel pomeriggio c'è anche l'Europa League con Ajax-Lione. Ma è quella di domani su cui mi interessa andare...



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Monaco-Juventus X2/over 1.5 (quota 1.80)



e inoltre



Monaco-Juventus risultato esatto 1-2 (quota 9.50)



@calcioepepe