Bari-Spal è una fine d'anno con i botti. Perchè i pugliesi, da quando è arrivato ser Cola, hanno cambiato strada. E sono giunti a un punto dalla zona play-off, rischiando persino di vincere in dieci contro undici in casa dell'Ascoli. Insomma una squadra quadrata e tosta. Tre pareggi e tre vittorie nelle ultime sette, unica sconfitta a Verona, maturata a 7' dalla fine. E i ferraresi? Nelle ultime nove, venti punti e l'unico buco a Vercelli. Con diciassette gol fatti in questa tranche. La squadra di Semplici sta facendo lustrare gli occhi a tutti gli addetti. Terzo posto in solitudine dietro Verona e Frosinone. E a meno di essere presi per matti, la grande enorme possibilità di giocare fino alla fine della stagione per il Grande Sogno.



In soldoni, una partitona. Che sulla carta non vede battuti. Un pareggio sarebbe splendido per entrambe, in un momento come questo. Oggi questo è il mio consiglio. Con l'1-1 come risultato esatto.



E mi raccomando: statemi non bene ma benissimo.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Bari-Spal X (quota 3.15)



e poi



risultato esatto 1-1 (quota 6.00)



Twitter @calcioepepe