Seratona di Serie B. Sotto l'albero ci si trovano dieci sfide con i baffi, vediamo quali sono le mie preferite.



Parto dal debutto di Andreazzoli ad Empoli, contro il Brescia. C'è stato il cambio in panchina ma l'Empoli resta tra le favorite. Oltretutto il Brescia in trasferta ha collezionato due vittorie e due pareggi, il resto sconfitte. Andreazzoli può cominciare con tre punti.



Anche la Pro Vercelli ha cambiato panchina ed è arrivato Atzori. Non capisco però se e come possa salvare la pellaccia a Terni, contro le fere che Pochesci sta plasmando a sua figura.



Lo Spezia riceve l'Avellino al Picco, dove i liguri hanno già messo in scarsella sei successi su nove. Fortissimi in casa, possono fare i tre punti natalizi e passare direttamente ai regali.



Frosinone-Entella e Novara-Perugia sono ottimi over 1.5. Per una cinquina fattibile.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Empoli-Brescia 1 (quota 1.57)



Ternana-Pro Vercelli 1 (2.10)



Spezia-Avellino 1 (1.87)



Frosinone-Entella over 1.5 (1.23)



Novara-Perugia over 1.5 (1.29)



La cinquina vale 9.78 volte la posta escluso il bonus.



@calcioepepe