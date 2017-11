Europa League con le nostre in campo. Si parte con il Milan ad Atene, contro l'Aek che ha saputo imbrigliarlo a Milano sullo 0-0. Sempre alle 19 ecco Apollon-Atalanta. L'unica a giocare alle 21 è la Lazio (che ha indossato gli stivali delle sette leghe) contro uno sgonfio Nizza.



Intanto Dynamo Kiev, Hoffenheim, Austria Vienna, Everton e Lugano ci battono la strada per questo giovedi'. Sono squadre fatte e finite per un over 2.5 in cui riporre grande fiducia. In una multipla sono assolutamente ben sistemate e remunerano il giusto chi ha coraggio. Basta guardare i loro ruolini di marcia per vedere che segnano e subiscono altrettanto. Quindi...







I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Young Boys-Dynamo Kiev over 2.5 (quota 1.65)



Basaksehir-Hoffenheim over 2.5 (quota 1.55)



Rijeka-Austria Vienna over 2.5 (quota 1.60)



Lione-Everton over 2,5 (quota 1.62)



Plzen-Lugano over 2,5 (quota 1.52)







La cinquina vale 10 volte la posta escluso bonus.



@calcioepepe