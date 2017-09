In Serie B il Monday Night offre una delle regine, il Palermo, in casa sotto il Monte Pellegrino. Arriva la Pro Vercelli, reduce dal pari casalingo con la Salernitana. Se c'è la promozione nel mirino dei rosanero - come c'è - queste sono sfide da vincere senza se e senza ma.



In Premier League si rivede l'Arsenal che dopo il pareggio in casa del Chelsea e la piccola vittoria in Coppa riceve il West Bromwich, avversario che batte all'Emirates dal lontano 2010. Nulla fa presagire che questa volta non si ripeta il successo.



Passo alla Serie C dove se bisogna fidarsi dei numeri questo è il caso. L'ultima sconfitta negli scontri diretti con l'Arezzo è arrivata nel 2003. Poi, per la Lucchese, solo vittorie o pareggi negli otto faccia a faccia. La doppia mi pare ben giocata, a quella quota enorme poi...



La quaterna la chiudiamo con Betis-Levante, nella Liga. Due squadre in grande salute, appollaiate in classifica nelle zone altissime, dietro le mitiche. il Levante non ha ancora perso, il Betis mai pareggiato. Sembra il momento per veder spuntare la X che non farebbe feriti gravi, anzi.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Palermo-Pro Vercelli 1 (quota 1.50)



Arsenal-West Bromwich 1 (1.33)



Betis-Levante X (3.45)



Arezzo-Lucchese X2 (1.95)



La quaterna vale 13.4 volte la posta



