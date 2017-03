Ecco di nuovo in campo l'Italia di Ventura contro l'Italia, pardon, l'Albania di De Biasi. Per le qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. Quotina piccola piccola per gli azzurri ma proprio non ci si può esimere, oltretutto ci giochiamo anche il risultato esatto. Oggi la quaterna è fatta di piccolissime cose. Ma vedo un possibile raddoppio - o giù di lì - della posta. Quindi si prosegue con la vittoria della Turchia sulla Finlandia, della Spagna su Israele e dell'Austria sulla Moldova.Chi si sente di avere coraggio per andare sulle favoritone mi segua, chi invece questo gioco non lo fa per principio faccia finta di non avermi letto.



Il risultato esatto degli azzurri? Mi garba il 2-0. Vedete un po' voi. Ma non sempre i piccoli numeri sono numeri perdenti, anzi.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Italia-Albania 1 (quota 1.23)

Turchia-Finlandia 1 (1.40)

Spagna-Israele 1 (1.12)

Austria-Moldova 1 (1.22)



e inoltre



Italia-Albania risultato esatto 2-0 (quota 4.40)



La quaterna frutta 23 euro con 10 euro, il risultato esatto 22 euro con 5 euro.



