Niente da obiettare sul fatto che la partita regina di questo venerdì si giochi in Portogallo tra Porto e Sporting. Dopo il pareggio in casa del Moreirense, a fine gennaio, tutte vittorie per la capolista, tranne il rovinoso 0-5 preso dal Liverpool, proprio a Oporto, in Champions. Lo Sporting è terzo con gli stessi punti del Benfica, a cinque dalla vetta. Ci proverà sul serio ma mi sembra che la schiacciasassi sia l'altra.



In Germania ecco Moenchengladbach-Brema. Non sembra una partita di Bundesliga per i ritmi in zona-gol delle due squadre. Secondo me l'under 2.5 non è come l'olio di ricino, a quella quota si prende e si suona la tromba.



Terno con il Monaco che al Louis II riceve il Bordeaux. Nonostante le assenze dei monegaschi, non ci dovrebbe essere troppa partita. Il Monaco si stacca dalle altre come qualità ma ha il Marsiglia alle costole e deve provare a staccarlo. I girondini, dopo quattro vittorie di fila, si sono un po' spiaggiati con un pareggio e una sconfitta.



I CONSIGLI DI VENERDI'



Porto-Sporting 1 (quota 1.70)

Moenchengladbach-Brema under 2.5 (2.00)

Monaco-Bordeaux 1 (1.60)



Il terno vale 5.44 volte la posta



@calcioepepe