Si va alla Dacia Arena di Udine per regalare l'Italia a tifosi che per lungo tempo si sono coccolati un azzurro doc, Totò Di Natale. L'avversario non è di quelli per cui bisogna andare col papillon. Il Liechtenstein è più noto per le banche che per i calciatori, un gol segnato e 19 subiti. Un bell'allenamento anche se servirebbe un numero di reti difficilmente quantificabile. Ce la guardiamo e basta. Col pallottoliere accanto.



Alle 18 Finlandia-Ucraina: si deve partire bene. Con i gialli che hanno perso in casa con Malta una partita che non contava per vincere questa, gli scandinavi ne hanno vinta una in un anno ed era un'amichevole.

L'ambo lo costruiamo con la finale scudetto Primavera, sempre alle 18. L'Inter ha eliminato una deludente Roma e ora va ad affrontare la Fiorentina, reduce dal colpo a effetto contro la Juve (lo scavetto di Kean ai rigori rimarrà nella storia). Vecchi può sdraiare i toscani e regalare alla proprietà cinese il primo trofeo da festeggiare. Non sarebbe poco, bomber Pinamonti aguzza i canini.



I CONSIGLI PER DOMENICA



Fiorentina-Inter 2 (quota 2.35)

Finlandia-Ucraina 2 (1.85)



L'ambo vale 4.34 volte la posta.



