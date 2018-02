Non so se è il Friday Night più importante d'Italia, probabilmente no. Ma di Firenze certamente. Fiorentina-Juventus non è una partita, è un romanzo. Di più, per la Viola è un vero e proprio trofeo, soprattutto nelle stagioni come questa, in perenne altalena tra una bella prestazione e una delusione. Si resta sullo splendido gol di Chiesa a Bologna, un gol-vittoria. Ma se si passa a guardare dall'altra parte si trova una Juve che, in attesa di arrivare al Tottenham di Champions, ha seminato meraviglie contro il Sassuolo, con un Higuain che non si vedeva così in palla da tempo. La Fiorentina darà il 150%, l'importante è capire se basterà. Probabilmente no.



Una partita che ha riferimenti simili è quella di Serie C tra Bisceglie e Lecce. Il Lecce è un rullo, resta su tutte vittorie e due pareggi contro le damigelle del torneo, Catania e Trapani. Il Bisceglie, quattro sconfitte nelle ultime sette, non sembra all'altezza di togliere punti ai giallorossi. E la quota c'è.



Chiudo il terno con il campionato portoghese. Ferreira e Tondela sono tutto meno che squadre in forma, leggermente più su della zona limacciosa. Padroni di casa che restano su una sconfitta, ospiti su tre. Ma il dato che colpisce è un altro, negli ultimi tre scontri diretti ben tre pareggi. Basta per convincerci?



I CONSIGLI PER VENERDI':



Fiorentina-Juventus 2 (quota 1.85)



Bisceglie-Lecce 2 (2.00)



Ferreira-Tondela X (3.15)



Il terno vale 11,6 volte la posta.



@calcioepepe