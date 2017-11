Solita per una domenica atipica. Le partite più importanti e attese sono in Premier League. Da noi non è domenica di gala. Se togliamo Fiorentina-Roma, più una classica che per quello che comporta adesso. Perché la Roma è volante e il 3-0 al Chelsea lo ha timbrato, ma la Viola è in un momento di grandi punti interrogativi e anche l'organico non è messo bene (Thereau acciaccato, Laurini fuori). Per questo provo ad andare sulle singole in questa partita perché ci sono quote che mi convincono alla grande. Per esempio il successo dei romani, a 2.35; per esempio il gol di Dzeko, quota 2.00; per chiudere l'over 1.5 degli ospiti a quota 1.87. Tre singole. Facendo però attenzione: le previsioni del tempo sono pessime, chi non si fida molli il colpo.



Per la Premier League guardo a Manchester City-Arsenal e Chelsea-Manchester United. Guardiola ha una squadra che fa i buchi per terra mentre Wenger è, come al solito, tra color che son sospesi; Conte quest'anno ha un colabrodo, prende gol con troppa facilità e Mourinho è il suo nemico giurato. A questi grandi appuntamenti aggiungo l'handicap del Tottenham e il segna-gol del Watford, contro un Everton che sembra il Groviera.

Per il resto ci siete voi, che sapete come farvi rispettare. Vi aspetto!



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Fiorentina-Roma 2 (quota 2.35)



e inoltre



Fiorentina-Roma marcatore Dzeko (quota 2.00)



e inoltre



Fiorentina-Roma over 1.5 squadra ospite (1.87)



e inoltre



Manchester City-Arsenal 1/handicap (quota 1.95)

Chelsea-Manchester United over 0.5 squadra ospite (1.38)

Tottenham-Crystal Palace 1/handicap (1.70)

Everton-Watford over 0.5 squadra ospite (1.36)



La quaterna vale 6.22 volte la posta.



@calcioepepe