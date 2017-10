Beh, questa volta c'è una quota che non si può non provare. E' la partitina più partitina di tutte, in questa tornata di qualificazioni a Russia 2018, ma non vuol dire. Se vi ricordate la Lettonia come una nazionale scordatevela, sono nove partite che le prende anche da chi passa per caso e all'andata ha già perso contro queste Far Oer. Che non valgono di più ma hanno una quota che dà i capogiri. Base.



Bielorussia-Olanda, anche qui due che sono la pallida idea di ciò che erano, gli orange pallidissima perchè un tempo sono stati strepitosi. Ma un secolo fa. Vinceranno magari ma qui mi piace il gol. Che ha una quota ubriacante per quante reti subiscono gli ospiti.



Francia e Svizzera sono nettamente più forti di chi incontrano e quindi fanno quaterna soltanto a leggerle. I francesi hanno una superquota in Bulgaria. Basta mettere il 2/2 pt e finale. Anche se i padroni di casa hanno l'uno per cento di possibilità di arrivare secondi e giocheranno a perdifiato.



La Serie B? Due partite che a guardarle e riguardarle esce nulla.







I CONSIGLI DEL SABATO



Bulgaria-Francia 2/2 (quota 1.60)



Svizzera-Ungheria 1 (1.25)



Far Oer-Lettonia 1 (2.55)



Bielorussia-Olanda gol (2.10)







La quaterna vale 10,71 volte la posta.







